Записать выражение и вычислить его, если уменьшаемое 42, а вычитаемое является час??ью чисел 14 и 7?

Математика

Записать выражение и вычислить его, если уменьшаемое 42, а вычитаемое является час??ью чисел 14 и 7?

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