Записать выражение и вычислить его, если уменьшаемое 42, а вычитаемое является час??ью чисел 14 и 7?

Математика
Записать выражение и вычислить его, если уменьшаемое 42, а вычитаемое является час??ью чисел 14 и 7?
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Гость:
40 вот ответ вроде :D
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