540:(4*х-2)=30 решить уравнение
Математика
540:(4*х-2)=30 решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
4*×-2=540:30 4*×-2=18 4*×=18+2 4*×=20 ×=20:4 ×=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания.Вместо точек напишите нужные существительные. беречь(ч??о?)...,не обижать(кого?)..., не рвать(что?)...,помогать(кому?)... .
Математика
из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 ...
Математика
Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в...