по падежам шестьсот шестьдесят шесть экземпляров

Гость: Гость:

На самом деле это будет так: И. шестьсот шестьдесят шесть Р. шестисот шестидесяти шести Д. шестистам шестидесяти шести В. шестьсот шестьдесят шесть Т. шестьюстами шестьюдесятью шестью П. на шестистах шестидесяти шести.