по падежам шестьсот шестьдесят шесть экземпляров
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по падежам шестьсот шестьдесят шесть экземпляров
Ответ(ы):
Гость:
На самом деле это будет так: И. шестьсот шестьдесят шесть Р. шестисот шестидесяти шести Д. шестистам шестидесяти шести В. шестьсот шестьдесят шесть Т. шестьюстами шестьюдесятью шестью П. на шестистах шестидесяти шести.
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