Обведи рисунок на котором изображён исторический памятник появившийся при Иване Грозном .Напиши с каким событием он связан СРОЧНО

Окружающий мир
Обведи рисунок на котором изображён исторический памятник появившийся при Иване Грозном .Напиши с каким событием он связан СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Третий это памятник может правильно
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