Обведи рисунок на котором изображён исторический памятник появившийся при Иване Грозном .Напиши с каким событием он связан СРОЧНО
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Обведи рисунок на котором изображён исторический памятник появившийся при Иване Грозном .Напиши с каким событием он связан СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Третий это памятник может правильно
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