Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном расстоянии(равно-удалены) от всех вершин этих фигур. Объясните, как вы рассуждали.

Математика

Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном расстоянии(равно-удалены) от всех вершин этих фигур. Объясните, как вы рассуждали.

Автор: Гость