Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном расстоянии(равно-удалены) от всех вершин этих фигур. Объясните, как вы рассуждали.

Математика
Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном расстоянии(равно-удалены) от всех вершин этих фигур. Объясните, как вы рассуждали.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квадрат и прямоугольник - провести диагонали, их пересечения - равноудаленная точка треугольник - провести медианы для трех сторон, их пересечение - равноудаленная точка
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