Выполнить морфологический слов На море ,у дома,около магазина
Русский язык
Выполнить морфологический слов На море ,у дома,около магазина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На море-сущ 1. на чём? на море Н.ф- море 2. пост. нариц, неодуш, непост. П.п ед.ч ср. р 3. где? на чём? на море-дупликсив
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