Имея два ведра емкостью 10 и 7л,к как можно принести из реки 8л воды?
Математика
Имея два ведра емкостью 10 и 7л,к как можно принести из реки 8л воды?
Ответ(ы):
Гость:
набрать в 7литровое воды и вылить в 10литровое. Потом опять наполнить 7литровое и долить в 10литровое. В 7литровом осталось 4литра. 10литровое опустошить, в него вылить 4 литра. В 7литровое опять набрать воды и долить в 10литровое. В 7литровом остается 1 литр. 10литровое опустошить и вылить в него 1литр. Набрать полное 7литровое и долить к 1 литру в 10литровое. Итого, в 10литровом ведре будет 8 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном расстоянии(равно-удалены) от всех вершин этих...
Математика
Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот столицы выехали к южной и в??сточной границам царства два конных отряда. До привала один отр...