Марфалогический разбор на перекрестке
Математика
Марфалогический разбор на перекрестке
Ответ(ы):
Гость:
перекрёсток—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж
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