Марфологический разбор слова из чашки

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Марфологический разбор слова из чашки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 . чашка —  существительное, женский род, неодушевленное, именительный падеж, единственное число
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