Марфологический разбор слова из чашки
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Марфологический разбор слова из чашки
Ответ(ы):
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1 . чашка — существительное, женский род, неодушевленное, именительный падеж, единственное число
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