Мар'ян задумав натуральне числло, про яке його друзі сказали: Тарас " Це число 9", Ро??ан: "Це число просте", Андрій"Це число парне", Михайло:"Це число 15". Роман з Тарасом разом сказали однк е правильне твердження, як і Андрій...

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Розглянемо твердження Тараса. 9 - непарне число і 9≠15, значить твердження "Це число 9" - не правильне, бо до нього не підходить жодне з тврджень Андрія і Михайла. Значить, за умовою, твердження Романа "Це число просте" - правильне. 15=3*5 - складене число, твердження Михайла "Це число 15" - не правильне. Твердження Андрія "Це число парне" - правильне. 2 - єдине парне просте число.