Маша искала мишку у мишки глаз больной где он затерялся вот вопрос простой где нужный знаки

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Маша искала мишку у мишки глаз больной где он затерялся вот вопрос простой где нужный знаки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маша искала мишку, у мишки глаз больной. Где затерялся мишка? Вот вопрос простой!
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