Все точки окружности равнокудалены от одной точки, которая называется... 1 . диамет??ом 2 . радиусом 3.хордой 4.центром

Математика

Все точки окружности равнокудалены от одной точки, которая называется... 1 . диамет??ом 2 . радиусом 3.хордой 4.центром

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