Найти значения:cos27°20'cos32°40'-sin27°20'sin32°40'
Математика
Найти значения:cos27°20'cos32°40'-sin27°20'sin32°40'
Ответ(ы):
Гость:
Cos60=1/2? т.к здесь формула косинуса суммы.
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