Укажите представля типа Кишечнополостные а)перловицаобыкновенная б)планария молочно-белая в)гидра пресноводная г)аскарида человеческая

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Укажите представля типа Кишечнополостные а)перловицаобыкновенная б)планария молочно-белая в)гидра пресноводная г)аскарида человеческая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К типу кишечнополостных относятся низшие многоклеточные организмы, тело которых состоит из двух слоев клеток и имеет лучевую симметрию. Для кишечнополостных характерно наличие стрекательных клеток. гидра пресноводная
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