К органам выделительной системы многоклеточных животных не относится: 1. Почки 2. Мочевой пузырь. 3. Мочеточник. 4. Печень

Биология
К органам выделительной системы многоклеточных животных не относится: 1. Почки 2. Мочевой пузырь. 3. Мочеточник. 4. Печень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Естественно печень...
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