Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложены в три слоя в каждом ??лове четыре вида по 14 кусков за год или опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков

Математика
Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложены в три слоя в каждом ??лове четыре вида по 14 кусков за год или опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 77 ., то в одном ряду было 11 на 7 . а потом - 11 по 5, но к этому времени один ряд уже съели, то есть было 6 по 11. . то есть всего было в высоту 6 рядов. всего  11х7=77  77х6= 462  потом съели 5х6=30 (это передний ряд)  77+55+30=162  462-162=300
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