Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложены в три слоя в каждом ??лове четыре вида по 14 кусков за год или опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков

Гость: Гость:

Если 77 ., то в одном ряду было 11 на 7 . а потом - 11 по 5, но к этому времени один ряд уже съели, то есть было 6 по 11. . то есть всего было в высоту 6 рядов. всего 11х7=77 77х6= 462 потом съели 5х6=30 (это передний ряд) 77+55+30=162 462-162=300