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-6,5 и 5,4 сравнить числа
Математика
-6,5 и 5,4 сравнить числа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вроде 6,5 больше чем 5,4
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