Прочитайте текст как маша стала большой

Литература
Прочитайте текст как маша стала большой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вах растишку съела и выросла стала большой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно , даю 30 баллов Пожалуйста напишите сочинение моя любимая игрушка.
Ответить
Русский язык
... все слова в которой являются названиями частей слова: а) Морфемика,приставка,л??ксика,окончание. б)приставка,корень,суффикс,окончание. в)...
Ответить
Математика
7577х647+849-900х1200:32(45х8)=
Ответить
Английский язык
True or false 1)in the USA teenagers can drive at 16 2)all the students can have part time jobs at 15 3)they can vote at 18 4)in britain teenagers ...
Ответить
Математика
Вода+сахар+сливки=мороженное Вода, сахар, сливки: 8 к 4 к 3 Сколько кг сливок требу??тся для 800 гр мороженного??
Ответить