Напишите сказку о волшебных событиях которые могли бы призойти а Вашем классе

Литература
Напишите сказку о волшебных событиях которые могли бы призойти а Вашем классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня не обычный класс, а волшебный!когда мы чего нибудь натворим, нас не замечают , а думают на другой класс.
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