Маша младше Тани на 3 года, 2 месяца и 5 дней. Таня родилась 30 декабря 2007 года. Когда день рождения у Маши?

Математика
Маша младше Тани на 3 года, 2 месяца и 5 дней. Таня родилась 30 декабря 2007 года. Когда день рождения у Маши?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маша родилась 2011годг 5 марта
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