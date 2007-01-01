Маша младше Тани на 3 года, 2 месяца и 5 дней. Таня родилась 30 декабря 2007 года. Когда день рождения у Маши?
Математика
Маша младше Тани на 3 года, 2 месяца и 5 дней. Таня родилась 30 декабря 2007 года. Когда день рождения у Маши?
Ответ(ы):
Гость:
Маша родилась 2011годг 5 марта
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