Маша вышла из дому в 7 часов 55 минут и пришла в школу в 8 часов 32 минуты. Её подруга Д??ша пришла в школу только в 8 часов 45 минут, хотя она живёт ближе к школе и ей требуеться на дорогу на 12 минут меньше, чем Маше. Когда Д...
Математика
Маша вышла из дому в 7 часов 55 минут и пришла в школу в 8 часов 32 минуты. Её подруга Д??ша пришла в школу только в 8 часов 45 минут, хотя она живёт ближе к школе и ей требуеться на дорогу на 12 минут меньше, чем Маше. Когда Даша вышла из дома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 часов 32 мин - 7 часов 55 мин = 37 мин - дорога в школу Маши. 37 -12 = 25 мин - дорога в школу Даши. 8 часов 45 мин - 25 мин = 8 часов 20 мин - Даша вышла из дома
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