Маша вышла из дому в 7 часов 55 минут и пришла в школу в 8 часов 32 минуты. Её подруга Д??ша пришла в школу только в 8 часов 45 минут, хотя она живёт ближе к школе и ей требуеться на дорогу на 12 минут меньше, чем Маше. Когда Д...

Математика

Маша вышла из дому в 7 часов 55 минут и пришла в школу в 8 часов 32 минуты. Её подруга Д??ша пришла в школу только в 8 часов 45 минут, хотя она живёт ближе к школе и ей требуеться на дорогу на 12 минут меньше, чем Маше. Когда Даша вышла из дома?

Автор: Гость