Номер 278 б на 8 одинаковых грядках посажен лук-севок если бы на каждую грядку посад??ли на 22 луковки больше так всего было бы посажено 1024 головки лука Сколько у кого посадили на каждую грядку

Математика

Номер 278 б на 8 одинаковых грядках посажен лук-севок если бы на каждую грядку посад??ли на 22 луковки больше так всего было бы посажено 1024 головки лука Сколько у кого посадили на каждую грядку

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