Номер 278 б на 8 одинаковых грядках посажен лук-севок если бы на каждую грядку посад??ли на 22 луковки больше так всего было бы посажено 1024 головки лука Сколько у кого посадили на каждую грядку

Математика
Номер 278 б на 8 одинаковых грядках посажен лук-севок если бы на каждую грядку посад??ли на 22 луковки больше так всего было бы посажено 1024 головки лука Сколько у кого посадили на каждую грядку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22*8=176. 2)1024-176=848. 3)848:8=16
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