Ответ на вопрос к рассказу приёмыш вернётся ли лебедь к Тарасу СРОЧНО!!!
Литература
Ответ на вопрос к рассказу приёмыш вернётся ли лебедь к Тарасу СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не вернется Приёмыш – это птица, которой нужна полная свобода, и у неё должна быть своя семья
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