Помогите решить из лагеря геологоразведчиков выехали вездеход со скоростью 30 к??/ч. через 2 часа вслед за ним был послан другой вездеход. с какой скоростью он должен идти,чтобы догнать первый через 4 ч после своего выхода?

Математика
Помогите решить из лагеря геологоразведчиков выехали вездеход со скоростью 30 к??/ч. через 2 часа вслед за ним был послан другой вездеход. с какой скоростью он должен идти,чтобы догнать первый через 4 ч после своего выхода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*(2+4)=4х 30*6=4х 4х=180 х=180:4 х=45 (км/ч) Ответ: со скоростью 45 км/ч он должен идти.
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