Помогите решить из лагеря геологоразведчиков выехали вездеход со скоростью 30 к??/ч. через 2 часа вслед за ним был послан другой вездеход. с какой скоростью он должен идти,чтобы догнать первый через 4 ч после своего выхода?

Математика

Помогите решить из лагеря геологоразведчиков выехали вездеход со скоростью 30 к??/ч. через 2 часа вслед за ним был послан другой вездеход. с какой скоростью он должен идти,чтобы догнать первый через 4 ч после своего выхода?

Автор: Гость