Помогите решить задачу пж пжпж номер 445
Математика
Помогите решить задачу пж пжпж номер 445
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1) 44-14=30 2)30-18=12 3)44+30+12=86
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