Маша задумала число,увеличила его на одну сотню и получила 8 960.Какое число задум??ла Маша?

Математика
Маша задумала число,увеличила его на одну сотню и получила 8 960.Какое число задум??ла Маша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 860. 8 860+100=8 960
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