Маша живет в километре от школы а витя на расстояние 3 километров Какое значение п??иведенное ответах наверняка правильно указывает на расстояние между домами Маши и Вити А-2км Б-4км В-не менее 3км. Г-не более 4км
Алгебра
Маша живет в километре от школы а витя на расстояние 3 километров Какое значение п??иведенное ответах наверняка правильно указывает на расстояние между домами Маши и Вити А-2км Б-4км В-не менее 3км. Г-не более 4км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии задачи не указывается в каких направлениях располагаются дома Маши и Вити от школы. Если в одном направлении, тогда расстояние будет минимальным 3-1=2 км между домами Вити и Маши Если в противоположных направлениях, то расстояние будет максимальным. 3+1=4 км Также могут быть промежуточные варианты. Значит расстояние между домами может быть от 2 км до 4 км. Следовательно ответ Г) не более 4 км. Ответ Г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика, 9 класс, помогите пожалуйста 1. Какому из промежутков принадлежит чис??о 5/9 1) [0.5 - 0.6] 2) [0.6 - 0.7] 3) [0.7-0.8] 4) [0.8-0.9...
Математика
Математика
Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ
Математика
1. Какое из чисел является целым? А) 4,3 Б) 0,33 В) -12 Г) 13,7 2. Какое из чисел являются иррациональным? А) 1,34 Б) 3,4(85) В) 5,...