Маша живет в километре от школы а витя на расстояние 3 километров Какое значение п??иведенное ответах наверняка правильно указывает на расстояние между домами Маши и Вити А-2км Б-4км В-не менее 3км. Г-не более 4км

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В условии задачи не указывается в каких направлениях располагаются дома Маши и Вити от школы. Если в одном направлении, тогда расстояние будет минимальным 3-1=2 км между домами Вити и Маши Если в противоположных направлениях, то расстояние будет максимальным. 3+1=4 км Также могут быть промежуточные варианты. Значит расстояние между домами может быть от 2 км до 4 км. Следовательно ответ Г) не более 4 км. Ответ Г)