Математика, 9 класс, помогите пожалуйста 1. Какому из промежутков принадлежит чис??о 5/9 1) [0.5 - 0.6] 2) [0.6 - 0.7] 3) [0.7-0.8] 4) [0.8-0.9] 2. Какое из данных чисел является иррациональным - √81 √0,081 √0,81 (или все ра...
Математика
Математика, 9 класс, помогите пожалуйста 1. Какому из промежутков принадлежит чис??о 5/9 1) [0.5 - 0.6] 2) [0.6 - 0.7] 3) [0.7-0.8] 4) [0.8-0.9] 2. Какое из данных чисел является иррациональным - √81 √0,081 √0,81 (или все рациональны) 3. Решите уравнение 1/3x^2-27=0 4. Найдите значение выражения (6-с) ^2 - с (с+3) при с = -1/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. [0.5 - 0.6] 2.√0,081 3. 1/3x^2-27=0 |*3 x^2-81=0 x1=9 x2=-9 4.(6-с) ^2 - с (с+3)=36-12c+c^2-3c=36-15c 36+1=37
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