Математика, 9 класс, помогите пожалуйста 1. Какому из промежутков принадлежит чис??о 5/9 1) [0.5 - 0.6] 2) [0.6 - 0.7] 3) [0.7-0.8] 4) [0.8-0.9] 2. Какое из данных чисел является иррациональным - √81 √0,081 √0,81 (или все ра...

Математика
Математика, 9 класс, помогите пожалуйста 1. Какому из промежутков принадлежит чис??о 5/9 1) [0.5 - 0.6] 2) [0.6 - 0.7] 3) [0.7-0.8] 4) [0.8-0.9] 2. Какое из данных чисел является иррациональным - √81 √0,081 √0,81 (или все рациональны) 3. Решите уравнение 1/3x^2-27=0 4. Найдите значение выражения (6-с) ^2 - с (с+3) при с = -1/15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. [0.5 - 0.6] 2.√0,081 3. 1/3x^2-27=0   |*3 x^2-81=0 x1=9 x2=-9 4.(6-с) ^2 - с (с+3)=36-12c+c^2-3c=36-15c 36+1=37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно решение примера (-48)*(+21)*(-36)
Ответить
Математика
Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ
Ответить
Математика
1. Какое из чисел является целым? А) 4,3 Б) 0,33 В) -12 Г) 13,7 2. Какое из чисел являются иррациональным? А) 1,34 Б) 3,4(85) В) 5,...
Ответить
Математика
Найти производную: 1. f(x)=-4 2. f(x)=cosx 3. f(x)=sinx 4. f(x)=-x 5. f(x)=-cosx
Ответить
Русский язык
На слоги разделить слово приключение
Ответить