Маша живёт в километре от школы, а Витя на расстоянии трёх километров. Какое значе??ие, приведенное в ответах, наверняка правильно указывает между домами Маши и Вити? А. 2 км; Б. 4 км; В. Не менее 3 км; Г. Не более 4 км.
Алгебра
Маша живёт в километре от школы, а Витя на расстоянии трёх километров. Какое значе??ие, приведенное в ответах, наверняка правильно указывает между домами Маши и Вити? А. 2 км; Б. 4 км; В. Не менее 3 км; Г. Не более 4 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии задачи не указывается в каких направлениях располагаются дома Маши и Вити от школы. Если в одном направлении, тогда расстояние будет минимальным 3-1=2 км между домами Вити и Маши Если в противоположных направлениях, то расстояние будет максимальным. 3+1=4 км Также могут быть промежуточные варианты. Значит расстояние между домами может быть от 2 км до 4 км. Следовательно ответ Г) не более 4 км. Ответ Г)
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