Машинистка напечатала 90 страниц.ей осталось выполнить 2/3 той работы.которую она у??е сделала.Сколько страниц осталось напечатать машинистке?
Математика
Машинистка напечатала 90 страниц.ей осталось выполнить 2/3 той работы.которую она у??е сделала.Сколько страниц осталось напечатать машинистке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90* 2/3 = 30*2= 60 (стр) -осталось сделать Ответ: 60 страниц
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