Расставте скорости в порядке убывания:1км/мин,20м/сек,300м/мин,150дм/сек,30км/час
Математика
Расставте скорости в порядке убывания:1км/мин,20м/сек,300м/мин,150дм/сек,30км/час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем все значения в м/с 1 км/мин = 1000м/ 60с = 16,67 м/с 20 м/с = 20 м/с 300 м/мин = 300м/ 60с = 5 м/с 150 дм/с = 15 м/с 30 км/ч = 30000м/ 3600с = 8,33 м/с Ответ: 20 м/с; 1 км/мин; 150 дм/с; 30 км/ч; 300 м/мин
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