Масса 1 см3 железа равна 7,9 г. найдите массу железной детали объемом 3 см3; 0,1 см3; 4,9 см3 ;0,5 см3
Математика
Масса 1 см3 железа равна 7,9 г. найдите массу железной детали объемом 3 см3; 0,1 см3; 4,9 см3 ;0,5 см3
Ответ(ы):
Гость:
1 см³=7,9 г 3 см³=7,9*3=23,7 г 0,1 см³=7,9*0,1=0,79 г 4,9 см³=7,9*4,9=38,71 г 0,5 см³=7,9*0,5= 3,95 г
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