Просколоняй имена существительные пирожок, коза
Русский язык
Просколоняй имена существительные пирожок, коза
Ответ(ы):
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И. п. пирожок коза Р. п. пирожка козы Д. п. пирожку козе В. п. пирожок козу Т. п. пирожком козой П. п. о пирожке о козе
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