Помогите пожалуйста) Найдите сумму всех значений а,при которых дробь 1)а/8-правильная 2)8/а-неправильная 2)задача. У Максима было 10 яблок и столько же груш.Он съел несколько груш и яблоко.Сколько осталось груш,если их ста...
Математика
Помогите пожалуйста) Найдите сумму всех значений а,при которых дробь 1)а/8-правильная 2)8/а-неправильная 2)задача. У Максима было 10 яблок и столько же груш.Он съел несколько груш и яблоко.Сколько осталось груш,если их стало в 3 раза меньше,чем яблок?
Ответ(ы):
Гость:
А/8 правильная, если 0< а < 8 1+2+3+4+5+6+7=28 8/а неправильная, если 0< а ≤8 1+2+3+4+5+6+7+8=36 Пусть Максим съел х груш, тогда у него осталось 10-х груш, после того, как он съел одно яблоко, у него осталось 9 яблок. По условию задачи 3*(10-х)=9 10-х=9:3 10-х=3 х=10-3 х=7 груш съел Максим, значит у него осталось 10-7=3 груши.
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