Прочитайте текст . Укажите слова и предложения , характерные для разговорного сти??я. ДВОЕ НА ОДНОГО Вышел я на поляну...и ахнул от удивления. На краю поляны два ежа боролись с огромным боровиком. Хотели его повалить, ...

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Прочитайте текст . Укажите слова и предложения , характерные для разговорного сти??я. ДВОЕ НА ОДНОГО Вышел я на поляну...и ахнул от удивления. На краю поляны два ежа боролись с огромным боровиком. Хотели его повалить, но гриб не сдавался! Вот здорово! Молодец, боровик!

Автор: Гость