Помогите решить задание cos4xcos3x+sin4xsin3x=1
Алгебра
Помогите решить задание cos4xcos3x+sin4xsin3x=1
Ответ(ы):
Гость:
, n∈ℤ
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