Помогите решить задание cos4xcos3x+sin4xsin3x=1

Алгебра
Помогите решить задание cos4xcos3x+sin4xsin3x=1
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, n∈ℤ 
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