Текст міркування.Моя мама найкраща.

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Для кожної дитини своя мама – найкраща. Моя мама піклується про мене, ночі не доспить, коли я хворію. Приготує смачні страви, допоможе виконати домашнє завдання. Мама зрозуміє, розрадить у важку хвилину, терпеливо вислухає. З нею можна поділитися своїми сокровенними думками, адже вона найкращий порадник та друг. Багато значить її лагідне тепле слово. Я не уявляю свого світу без найріднішої людини. Адже для мене моя мама –найкраща.