Сочинение про рождество

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Сочинение про рождество
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рождество,рождество! К нам пришло рождество! Будем веселиться,играть Кружится как снежинки! А Дед Мороз придет И подарки принесет. Норм сочинение?
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