( х-18,2)+3,8=15,6 помогите пожалйста я воробьева настья двоешница

Математика
( х-18,2)+3,8=15,6 помогите пожалйста я воробьева настья двоешница
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Двоешница))) (х-18.2)+3.8=15.6 (зачем тут скобки не понятно) х-18.2=15.6-3.8 х-18.2=11.8 х=30
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