(468297-x)+90687=111312
Математика
(468297-x)+90687=111312
Ответ(ы):
Гость:
(468297-х)=111312-90687 468297-х=20625 х=... а дальше сам подумай
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