ЗАПИШИ СЛОВА В ТРИ СТОЛБИКА : 1)слова, в которых букв больше, чем звуков ; 2) слова, ?? которых одинаковое количество букв и звуков ; 3)слова , в которых звуков больше , чем букв ; ДОЧЬ, ЁЛКА ,НОЧЬЮ , ГЕРОЙ, ОПЯТЬ , ЗНАЮ, Р...
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ЗАПИШИ СЛОВА В ТРИ СТОЛБИКА : 1)слова, в которых букв больше, чем звуков ; 2) слова, ?? которых одинаковое количество букв и звуков ; 3)слова , в которых звуков больше , чем букв ; ДОЧЬ, ЁЛКА ,НОЧЬЮ , ГЕРОЙ, ОПЯТЬ , ЗНАЮ, РЫБКИ , ПОЁТ , ЮЛА , СОЛНЦЕ , СВИСТНУЛ , ПЬЁТ , СЪЕЛ, МОЯ, ЛЕНЬ , ПОЛЬЮ, ВЕСТНИК.
Ответ(ы):
Гость:
1) дочь, опять, солнце, свистнул,лень,вестник 2)ночью, герой, рыбки, пьёт, съел, полью 3)елка, знаю, поёт, юла,моя
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