Каждой лошади в сутки дают 3 кг овса. Рассчитайте расход овса в килогаммах для одной ,двух и трех лошадей на 1,3.10,20,И 30 СУТОК
Математика
Каждой лошади в сутки дают 3 кг овса. Рассчитайте расход овса в килогаммах для одной ,двух и трех лошадей на 1,3.10,20,И 30 СУТОК
Ответ(ы):
Гость:
1)3×1,3=3,9(кг)-на 3,1 суток. 2)3×10=30(кг)-на 10 суток. 3)3×20=60(кг)-на 20 суток. 4)3×30=90(кг)- на 30 суток. Ответ:1)3,9 кг 2)30 кг 3)60 кг 4)90 кг.
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