Каждой лошади в сутки дают 3 кг овса. Рассчитайте расход овса в килогаммах для одной ,двух и трех лошадей на 1,3.10,20,И 30 СУТОК

Математика

Каждой лошади в сутки дают 3 кг овса. Рассчитайте расход овса в килогаммах для одной ,двух и трех лошадей на 1,3.10,20,И 30 СУТОК

Автор: Гость