(458297- x)+90687=111312
Математика
(458297- x)+90687=111312
Ответ(ы):
Гость:
(458297-x)+90687=111312 458297-x=111312 -90687 458297-x=20625 x=458297-20625 x=437672
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