Масса 6 ящиков с оборудованием равна масса 7 контейнеров Чему равна масса одного я??ика если масса одного контейнера равна 144 килограмм
Математика
Масса 6 ящиков с оборудованием равна масса 7 контейнеров Чему равна масса одного я??ика если масса одного контейнера равна 144 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*144=1008(кг) - масса 7 контейнеров 2) 1008:6=168(кг) - масса 1 ящика Ответ: масса одного ящика равна 168 кг.
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