Масса 6 ящиков с оборудованием равна масса 7 контейнеров Чему равна масса одного я??ика если масса одного контейнера равна 144 килограмм

Математика

Масса 6 ящиков с оборудованием равна масса 7 контейнеров Чему равна масса одного я??ика если масса одного контейнера равна 144 килограмм

Автор: Гость