Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр.Сколько весит ??анка с вареньем
Математика
Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр.Сколько весит ??анка с вареньем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800:8=600гр весит банка с вареньем
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