Назовите (2-3) одни и те же произведения выполненные в разных жанрах

Право
Назовите (2-3) одни и те же произведения выполненные в разных жанрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Марина Цветаева " вроде бы ))))))
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