Масса банки с вареньем 2кг50г а без варенья 325г какова масса варенья в банке

Математика
Масса банки с вареньем 2кг50г а без варенья 325г какова масса варенья в банке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2кг 50г-325г=2050г-325г=1725г=1кг 725г - масса варенья в банкеОтвет: 1кг 725г

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