Масса девяти одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27 кг. Масса пустой банки равна 300 г.Чему равна масса джема в одной банке?

Математика
Масса девяти одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27 кг. Масса пустой банки равна 300 г.Чему равна масса джема в одной банке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:9=3кгмасса банки с джемом; 2)3кг-300 гр=2 кг 700 гр масса джема в одной банке
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