Масса девяти одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27 кг. Масса пустой банки равна 300 г.Чему равна масса джема в одной банке?

Математика

Масса девяти одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27 кг. Масса пустой банки равна 300 г.Чему равна масса джема в одной банке?

Автор: Гость