Масса яблока 132,3 г, а масса груши на 13,7 г меньше массы яблока и на 47,8 г меньше массы ??пельсина. Найдите массу апельсина. ПЛЗ СРОЧНО!

Математика

Масса яблока 132,3 г, а масса груши на 13,7 г меньше массы яблока и на 47,8 г меньше массы ??пельсина. Найдите массу апельсина. ПЛЗ СРОЧНО!

Автор: Гость