Масса яблока 132,3 г, а масса груши на 13,7 г меньше массы яблока и на 47,8 г меньше массы ??пельсина. Найдите массу апельсина. ПЛЗ СРОЧНО!
Математика
Масса яблока 132,3 г, а масса груши на 13,7 г меньше массы яблока и на 47,8 г меньше массы ??пельсина. Найдите массу апельсина. ПЛЗ СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
1)132,3-13,7=118,6 2) 118,6+47,8=166,4
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