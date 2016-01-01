масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября...
Математика
масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября 2016 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180 км * 2 = 360 км рельсов потребуется для строительства ж/д длиной 180 км2) 360 км = 360 000 метров3) 360 000 * 32 = 11 520 000 кг = 11 520 тонн масса рельсов4) 11 520 : 60 = 192 вагона
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