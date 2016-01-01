масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября...

Математика

масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября 2016 года

Автор: Гость