масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября...

Математика
масса одного метра рельса равна 32 кг . Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, что бы перевезти все рельсы , необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км ? 5 класс 17 октября 2016 года
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180 км * 2 = 360 км рельсов потребуется для строительства ж/д  длиной 180 км2) 360 км = 360 000 метров3) 360 000 * 32 = 11 520 000 кг = 11 520 тонн масса рельсов4) 11 520 : 60 = 192 вагона

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